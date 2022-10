Diese "The Masked Singer"-Maske ist schon jetzt euer Favorit

Schon vor dem Staffelstart hat ein Kostüm die Nase vorn! Am Samstag startet The Masked Singer in eine neue Runde. Wieder wird der Ratespaß von Matthias Opdenhövel (52) moderiert – doch es gibt auch ein paar Neuerungen. Unter anderem ist nur mehr Ruth Moschner (46) fester Bestandteil des Rateteams. Außerdem wurden vor der Show nur vier der Masken enthüllt. An einer davon haben die Fans schon jetzt besonders Gefallen gefunden!

In einer Promiflash-Umfrage konnten die Leser über ihr liebstes Kostüm abstimmen. Von 722 Stimmen (Stand 1. Oktober, 15 Uhr) gingen 321 (44,5 Prozent) an den Brokkoli – damit landet die knallgrüne Gemüse-Maske auf Platz eins! Abgeschlagen, aber immerhin auf Platz zwei folgt dann Waltraut Walross mit 175 Votes (24,2 Prozent). Dicht dahinter kommt No Name mit 150 Stimmen (20,8 Prozent). Am wenigsten konnte bisher die Trillerpfeife begeistern. Nur 76 Leser (10,5 Prozent) stimmten für die lässige Maske mit Baggy-Jeans und Fischerhut.

Neben den Fans kann auch Ruth den Start schon kaum mehr erwarten. Auch sie bereitet sich schon jetzt eifrig vor. "Ich habe schon ganz lange Listen, Verhaltensweisen und Bewegungsmuster studiert", verriet die Moderatorin bei einer ProSieben-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash.

ProSieben / Julia Feldhagen Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Brokkoli bei "The Masked Singer"

Getty Images Ruth Moschner beim "The Masked Singer"-Finale

