Diese zwei TV-Stars machen den "The Real Life"-Cast komplett

Nun stehen auch die letzten beiden Teilnehmer fest! Mit "The Real Life - #nofilter" geht ab dem 10. Oktober eine neues Reality-TV-Format an den Start. Darin sollen bereits bekannte Persönlichkeiten der Szene privater, denn je zu sehen sein. Dass Calvin Kleinen (30), Cosimo Citiolo (40), Vanessa Mariposa (29), Diogo Sangre (27) und Chris Broy (33) dabei sind, wurde bereits bekannt gegeben. Nun wurden auch die letzten beiden Ladys im Bunde verraten!

Auf der Instagram-Seite von "The Real Life - #nofilter" wurden die letzten beiden Kandidaten verraten. Eine davon ist Melody Haase (28)! "Ich freue mich riesig auf die neue Zeit in der neuen Stadt mit der neuen Clique!", jubelte die DSDS-Bekanntheit in einem kurzen Video. Ebenfalls mit von der Partie ist außerdem Willi Herrens (✝45) Tochter Alessia (20). "Ich freue mich so riesig auf die Zeit. Ich war jetzt bestimmt knapp über ein Jahr nicht mehr im Game. Ich bin zurück – denn die wahre Herrin darf nicht fehlen!", kündigte die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin an.

Damit ist der Cast nun komplett. Die eingefleischten Reality-TV-Fans sind schon gespannt auf die neue Show – vor allem wegen zwei Teilnehmern. "Na, ob das gut geht mit Diogo und Vanessa?", fragte sich ein User in der Kommentarspalte. Immerhin verriet ein Insider gegenüber Promiflash, dass die beiden getrennt seien, weil der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer angeblich fremdgegangen ist.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, DSDS-Bekanntheit

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Sternchen

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

