Minus 63 Kilo: "Leben leicht gemacht"-Alisa post im Bikini

Alisa fühlt sich endlich wohl in ihrem Körper! Die 27-Jährige nahm an der vergangenen Staffel von Leben leicht gemacht teil – und feierte dort einen riesigen Abnehmerfolg! 63 Kilo nahm die Mannheimerin in der Show von Ramin Abtin (50) und Christine Theiss (42) ab, bevor sie das Camp in Folge 11 verlassen musste. Mit ihrem neuen Gewicht ging auch ein ganz neues Lebensgefühl für die Kandidatin einher – und heute fühlt sie sich so gut wie nie! Jetzt zeigte sich Alisa stolz im Bikini.

"Das erste Mal, dass ich nicht meinen gesamten Bauch im Badeanzug verstecke! Versuche, mutiger zu werden, aber es ist tatsächlich immer noch ein ungewohntes Gefühl", verriet sie ihrer Community auf Instagram ehrlich unter einem Foto, auf dem sie in einer blauen Bikinihose und einem umgebundenen Tuch vor einer traumhaften Kulisse posiert. Sich so zu zeigen erfordere zwar immer noch etwas Überwindung, weil Alisa noch nicht hundertprozentig zufrieden sei – doch sie wolle weiter an sich arbeiten. "Ich sehe den Unterschied, ich spüre ihn und lebe ihn! Fühl mich einfach gut", schwärmte die Mannheimerin.

Der erste Urlaub nach der Show sei für sie etwas ganz Besonderes. "Ich merke es immer wieder, wie fit ich geworden bin und ganz andere Aktivitäten bevorzuge als noch vor einem Jahr", freute sich Alisa unter dem Beitrag. In ihrer Story zeigte sie sich dann auch direkt stolz beim Erklimmen eines Gipfels für die optimale Aussicht auf das Meer.

