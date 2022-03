Und wieder nimmt die Abnehmreise im TV für zwei Kandidaten ein Ende! Bei Leben leicht gemacht geht es langsam in die heiße Phase – denn heute stand bereits das Viertelfinale an. Das bedeutet aber auch: Es muss noch einmal ordentlich ausgesiebt werden. Beim großen Wiegen in Folge elf zogen Alisa und Linda den Kürzeren: Sie mussten vorm Halbfinale die Heimreise antreten.

Fabian belegte nach dem Wiegen den letzten Rang hinter Alisa und Linda – allerdings war diese Reihenfolge nur nach reiner Gewichtsabnahme entstanden. Auch in der heutigen Folge konnten sich ein paar Kandidaten wieder Gewichtsboni erspielen und so zog Fabian an den beiden Frauen vorbei. Der 24-Jährige kann sich über die Chance freuen, im Halbfinale weiter für seinen Traum vom Idealgewicht zu kämpfen. Alisa und Linda mussten daraufhin zittern, ob nur eine von ihnen gehen muss oder zwei Kandidaten rausfliegen. Die gelbe Linie gab Gewissheit! "Linda und Alina, euch beide muss ich heute verabschieden", verkündete die Campchefin Dr. Christine Theiss schließlich.

Für die OP-Schwester und die Sozialarbeiterin heißt das: Sie müssen sich nicht nur von ihren Mitcampern verabschieden – sie verpassen auch das Umstyling, das in der kommenden Woche ansteht. "Es war eine total schöne Zeit. Nach der Geburt meines Sohnes und meiner Hochzeit war das mit die schönste Zeit", betonte Linda trotzdem. Auch Alisa möchte in der Zukunft an positiven Dingen festhalten – immerhin hat sie schon über 40 Kilogramm Gewicht verloren.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr auf SAT.1.

