"Noch nie Streit": George Clooney verrät sein Ehe-Geheimnis

So eine Beziehung wünscht sich vermutlich jeder. Bereits seit acht Jahren gehen George Clooney (61) und seine Liebste Amal Clooney (44) Seite an Seite durchs Leben. Dabei erhielten die beiden anfangs nicht von jedem Zuspruch für ihre Heirat – doch sie bewiesen allen das Gegenteil. Der "Ocean’s Eleven"-Schauspieler schrieb seiner Angebeteten früher sogar Liebesbriefe. Jetzt hat er auch das Geheimnis für seine erfolgreiche Ehe mit der schönen Menschenrechtlerin verraten.

"Es beginnt mit Liebe", erklärte George während des Interviews zusammen mit Amal in der Sendung CBS Mornings. "Das ist sozusagen das ganze Geheimnis dahinter. Es ist einfach gewesen. Das ist das Einfachste, was wir bisher in unserem Leben gemacht haben. Wir hatten noch nie einen Streit." Amal pflichtete ihrem Mann bei und betont, wie glücklich sie sich schätzt, jemanden gefunden zu haben, der sie so gut versteht. "Ich glaube, es ist zu 99 Prozent Glück, einfach den richtigen Menschen zu treffen", erklärte die 44-Jährige.

Dabei hatte der Schauspieler eigentlich ganz andere Pläne: "Ich wollte nicht heiraten. Ich wollte keine Kinder haben. Und dann trat diese unglaubliche Person in mein Leben und ich habe mich bis über beide Ohren verliebt", gestand er im Podcast "WTF with Marc Maron". Von dem Moment an habe sich alles geändert.

Getty Images George und Amal Clooney, Oktober 2021

