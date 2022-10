Sanja ade? Eric Sindermann ist nicht bereit für Beziehung

Wird es doch nichts zwischen Sanja Alena und Eric Sindermann (34)? Der Designer war in diesem Jahr bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Seine Beziehung mit Katharina Hambuechen überstand das Format allerdings nicht. Kurz nach der Trennung schien sich Eric mit Sanja zu trösten – und hatte dabei offenbar auch ernste Absichten. Doch bereit für eine neue Partnerschaft fühlt sich Dr.Sindsen wohl noch nicht.

In seiner Instagram-Story ließ Eric seine Follower wissen, wie es um sein Seelenleben bestellt ist: "Ich habe noch große Träume, die ich verwirklichen will und wo ich 120 Prozent Energie benötige. Das ist mir gerade echt am wichtigsten." Das wirke sich auch auf seine Bereitschaft aus, sich einer potenziellen neuen Liebe zu öffnen: "Mein Herz ist gerade noch nicht bereit für was Festes."

Sanja wolle er aber dennoch weiterhin kennenlernen – er ließ seine Fans sogar darüber abstimmen, ob sie denn zu ihm passen würde. "Bleib Single und genieß erst mal die Zeit! Bist ja noch jung", riet ihm ein Follower daraufhin von einer festen Bindung mit der Beauty ab.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Designer

Instagram / sanja_alena Sanja Alena und Eric Sindermann, August 2022

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-TV-Star

