So sehr half Papa Billy Ray Noah Cyrus während Drogensucht

Ihr Papa hat ihr geholfen. Noah Cyrus (22) hat in der Vergangenheit offen über ihren Drogenmissbrauch gesprochen: Sie war abhängig von Xanax. Ihr Ex-Freund gab der damals 18-Jährigen das erste Mal die Pillen, die eigentlich Angststörungen behandeln sollen. Inzwischen ist die jüngere Schwester von Miley Cyrus (29) seit zwei Jahren clean. Eine Person hat ihr in dieser schweren Zeit besonders beigestanden: Papa Billy Ray Cyrus (61).

Die "Ready To Go"-Sängerin war am Montag in der "Kelly Clarkson Show" und enthüllte den Rat, den Vater Billy Ray ihr im Sommer 2020 gab, als sie mit der Xanax-Sucht zu kämpfen hatte. "Er hat mich dazu gebracht, meine Schuhe auszuziehen und meine Füße ins Gras zu legen, um wirklich mit meinem Zuhause verbunden zu sein", erinnerte sich Noah. "Er sagte: 'Noey, steh einfach still und atme die Luft ein. Bleib einfach stehen und verbinde dich wieder mit dem, was du wirklich bist – alles andere ist unwichtig. Lass uns einfach hier sein, ich und du.' Und wir hatten so einen so tollen Moment, wie ich ihn schon lange nicht mehr erlebt hatte."

Noah verriet außerdem, dass ihr Vater gemerkt habe, dass sie sich abmühte, "aber er wusste nicht, wie sehr ich es zu diesem Zeitpunkt brauchte, das zu hören und daran erinnert zu werden". Die Sängerin erinnerte sich an Tage, an denen sie stundenlang schlief und erst um 20 Uhr wieder aufwachte. Der Tiefpunkt kam allerdings, nachdem sie während eines Pressetermins mitten im Gespräch eingedöst war. "Ich bin komplett eingenickt und eingeschlafen und war nicht in der Lage, meinen Kopf aufrecht zu halten oder meine Augen offen zu halten, weil ich so weit weg war", erzählte sie.

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus und Miley Cyrus, März 2010

Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de