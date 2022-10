Wie kommen Michelle und Gigi zu "Temptation Island V.I.P."?

Was ist nach Ex on the Beach zwischen Michelle Daniaux und Luigi Birofio vorgefallen? Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten nahmen an der pikanten Fernsehshow als Ex-Partner teil. Obwohl Gigi es sich sehr wünschte, fanden er und Michelle in der Sendung nicht wieder zueinander. Jetzt wurde bekannt, dass sie als Liebespaar bei Temptation Island V.I.P. teilnehmen. Im Promiflash-Interview verriet Michelle, wie es dazu kam!

"Zwischen dem Dreh von 'Ex on the Beach' und 'Temptation Island V.I.P.' lag viel Zeit, in der wir uns wieder angenähert haben", erklärte Michelle gegenüber Promiflash. Nach der Show habe der gelernte Industrieelektriker weiterhin um seine geliebte Michelle gekämpft, bis sie so weit war, ihm eine letzte Chance zu geben. "Manchmal siegt das Herz über den Verstand", weiß die Influencerin.

Die Teilnahme an "Temptation Island V.I.P." sähe das Paar jetzt als Möglichkeit, sich dem absoluten Treuetest zu stellen. "Gigi wollte mir beweisen, dass er sich geändert hat und treu sein kann und ich wollte herausfinden, wie sehr ich die Beziehung zu ihm eigentlich will", meinte die Blondine.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island V.I.P."-Cast 2022

RTL / Frank J. Fastner Gigi Birofio und Michelle Daniaux, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

