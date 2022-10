Aurora Ramazzotti kauft mit Mama Michelle schon Babysachen

Aurora Ramazzotti (25) bereitet sich schon jetzt auf die Ankunft ihres Nachwuchses vor. In den vergangenen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass die Tochter von Michelle Hunziker (45) ihr erstes Kind erwartet. Vor wenigen Tagen bestätigte sie dann die tollen Neuigkeiten: Die Halbitalienerin und ihr Partner Goffredo Cerza werden zum ersten Mal Eltern. Nun wurde Aurora bereits beim Shoppen von Babysachen gesichtet.

Paparazzi lichteten die 25-Jährige am Samstag gemeinsam mit ihrer Mutter sowie ihrer Schwiegermutter in der Mailänder Innenstadt ab. Das Trio schien eine Menge Spaß zu haben, während es in Geschäften nach Kleidung und anderen Dingen für Auroras Baby suchte. Der Shoppingtrip hat sich für die werdende Mama offenbar gelohnt: Mit zahlreichen Tüten bepackt und einem großen Teddybär im Arm verließ die Tochter von Eros Ramazzotti (58) den Laden.

Doch wann ist es eigentlich so weit? Das verriet die Bald-Oma Michelle vor wenigen Tagen in einem Interview mit RTL. "Für mich ist meine Aurora mein Baby und zu denken, dass jetzt ein Baby von meinem Baby kommt, das ist wirklich unglaublich, dass ich im April wieder ein kleines Baby im Arm halten werde", freute sich die Moderatorin.

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti und Auroras Schwiegermutter beim Shoppen, Oktober 2022

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Aurora Ramazzotti beim Shoppen in Mailand

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker, Oktober 2022

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Aurora gemeinsam mit ihrer Mutter und Schwiegermutter Babysachen shoppen geht? Ja, warum auch nicht? Nein, das hat mich überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de