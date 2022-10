Daniela Katzenberger schmeißt pinke Geburtstagsparty zum 36.

Daniela Katzenberger bleibt sich auch mit einem Jahr mehr auf dem Buckel treu. 2009 war die Blondine zum ersten Mal auf den Fernsehbildschirmen zu sehen gewesen. Seither ist die Goodbye Deutschland-Bekanntheit nicht mehr aus der TV-Welt wegzudenken. Vor allem ihre Vorliebe für die Farbe Pink sowie ihre hellblonden Haare sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Und das ändert sich auch mit zunehmendem Alter nicht: Dani feierte nun ihren 36. Geburtstag mit einer knallpinken Sause.

Auf Instagram teilte die Influencerin zahlreiche Eindrücke mit ihren Fans: Gefeiert wurde auf dem Anwesen ihrer Mama Iris (55), das extra in verschiedenen Nuancen von Rosa und Pink geschmückt wurde. Aber nicht nur die Deko war in Danielas Lieblingsfarbe gehalten. Auch das Essen und die Getränke kamen in Rosa- und Pinktönen daher. Das Motto galt ebenso für den Dresscode – sowohl die Kultblondine als auch ihre Gäste erschienen in Outfits in der Knallfarbe.

Dass sie nun ein Jahr älter ist, scheint die Mutter einer Tochter nicht zu stören. Schon im vergangenen Jahr hatte Dani klargemacht, dass sie kein Problem mit dem Älterwerden hat. "Beängstigender finde ich ehrlich gesagt die Tatsache, dass ich seit mittlerweile 15 Jahren in diesem Business bin", schrieb sie damals zu ihrem Geburtstag auf Instagram.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Iris Klein und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

