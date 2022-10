J.Los Hochzeit mit Ben: Gönnt Ex Alex ihr das Liebesglück?

Alex Rodriguez (47) äußert sich zur Hochzeit seiner Ex Jennifer Lopez (53). Rund vier Jahre lang gingen der einstige Profisportler und die Sängerin gemeinsam durchs Leben und waren zwei davon sogar verlobt. Doch im Frühjahr 2021 scheiterte die Beziehung der beiden – stattdessen heiratete J.Lo im Juli dieses Jahres Ben Affleck (50). In einem Interview verriet Alex nun, wie er über das Liebesglück seiner Verflossenen denkt.

In der Talkshow "Who's Talking to Chris Wallace?" wurde der ehemalige Baseballspieler gefragt, ob es ihn störe, dass die 53-Jährige nur wenige Monate nach ihrer Trennung anfing, Ben zu daten und wie er über ihre Hochzeit denke. "Es war eine gute Erfahrung mit Jennifer. Und ich wünsche ihr und den Kindern, die schlau und schön und wundervoll sind, [...] nur das Beste", betonte der 47-Jährige und machte deutlich, dass er nichts Schlechtes über seine Ex zu sagen habe.

Bereits im Juli hatte A-Rod betont, dass er keinen Groll gegen die zweifache Mutter hege – im Gegenteil: Der Unternehmer sprach in einem Interview in den höchsten Tönen von der "If You Had My Love"-Interpretin. "Sie ist der talentierteste Mensch, den ich je um mich hatte", schwärmte Alex im Podcast "The Martha Stewart Show".

Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

Alex Rodriguez, Ex-Profisportler

Alex Rodriguez und Jennifer Lopez, 2017

