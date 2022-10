Auch sie wollen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" heiraten

Das zweite Blind-Date vor dem Traualtar steht fest! Bei Hochzeit auf den ersten Blick legen die Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst fest, welche Kandidaten anhand ihrer Analysen und Gespräche gut zusammenpassen könnten. Jaqueline und Peter bilden das erste Paar, das sich zum ersten Mal bei seiner Hochzeit begegnen soll. Mit diesen beiden Teilnehmern ist nun auch das zweite Match bekannt!

In der aktuellen Folge des Flirt-Formats unterhält sich das Paarspezialisten-Trio über den 29-jährigen Christoph. "Er steht auf reifere Frauen. Er bevorzugt ältere, selbstsichere, starke Persönlichkeiten", erzählte Beate Quinn. Markus Ernst ergänzte: "Das muss eine Frau sein, die es schafft, irgendwo ihren Platz zu finden, weil er auf so vielen Hochzeiten tanzt, beruflich und so weiter." Dr. Sandra Köhldorfer kommt da die Berlinerin Nadine in den Sinn. Die Psychotherapeutin denkt, dass die 35-Jährige den Müllermeister knacken kann. "Nadine ist eine sehr starke Frau, die diese Durchsetzungsstärke hat", ist sich die 41-Jährige sicher.

Ob Christoph und Nadine tatsächlich "Ja" sagen, bleibt erst einmal ungewiss. Abgesehen von den Argumenten der Experten verbindet die beiden ihre aktive Freizeitgestaltung. Während der Niedersachse gerne Ballon fährt, handwerklich arbeitet und in der Freiwilligen Feuerwehr ist, geht die Maschinenbauingenieurin gerne Bowlen, Minigolf spielen oder Motorradfahren. Außerdem ist sie beim Technischen Hilfswerk.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 Nadine, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin

Anzeige

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de