Die Fans rasten völlig aus: So heiß ist Pamela Reifs Mutter!

Pamela Reifs (26) Mutter wird zum Star! Die deutsche Influencerin ist mit ihren harten Work-outs und gesunden Rezepten bekannt geworden. Fans auf der ganzen Welt sporteln mit der Beauty mit und verfolgen ihren Alltag im Netz. Dort zeigt sie auch mal gerne ihre Familienmitglieder wie ihren Bruder Dennis oder auch ihre Mutter Manuela. Das aktuellste Video von Pamela mit ihrer Mama ging jetzt richtig durch die Decke!

Die 26-Jährige teilte einen Clip von sich und ihrer Mama auf Instagram. Das Duo stolziert in coolen schwarzen Looks durch die Straße zu einem Up-beat-Song und lächelt sich dabei immer mal wieder an. Manuela scheint ihrer berühmten Tochter damit schon fast die Show zu stehlen. Denn Pamela Reifs Community rastete daraufhin in den Kommentaren aus: "Wenn die Mutter aussieht wie die Schwester" oder: "Sie sieht umwerfend aus. Jetzt wissen wir, woher deine Schönheit kommt", schrieben beispielsweise zwei User.

"Wow, was macht deine Mama nur", war eine andere Userin ganz aus dem Häuschen über Manuelas Aussehen. Zuletzt sorgte aber auch jemand anderes auf Pamelas Profil für jede Menge Kommentare. Die YouTuberin zeigt sich seit einigen Monaten mit dem Netz-Hottie Willi Whey, sodass viele vermuten, die beiden könnten ein Paar sein.

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Pamela Reif bei den Filmfestspielen von Cannes 2022

Instagram / pamela_rf Pamela Reif mit ihrer Mutter

Instagram / pamela_rf Willi Whey und Pamela Reif auf der GLOW in Essen

