Fashion Week: So heiß läuft Bella Hadid über den Catwalk!

Ganz schön heiß! Bella Hadid (25) ist eines der beliebtesten Supermodels unserer Zeit. Gemeinsam mit ihrer Schwester Gigi (27) dominiert sie schon lange die Laufstege dieser Welt. Auch wenn man sie schon als Victoria's Secret-Model recht freizügig betrachten konnte, zeigte sich die hübsche Amerikanerin erneut von ihrer sexy Seite. Auf dem Catwalk begeisterte Bella jetzt die Zuschauer in einem durchsichtigen Overall in Gold!

Wie DailyMail jetzt berichtete, zeigte sich das Model sehr selbstbewusst und recht freizügig. Auf den neusten Fotos ist das Model auf dem Laufsteg von Stella McCartney (51) zusehen. Dort trug sie unter dem eng geschnittenen, durchsichtigen Overall in Gold nichts weiter als einen hautfarbenen Slip. Das Model trug seine dunkelbraunen Harre offen, sodass die leichten Wellen ihren Rücken verdeckten.

Erst vergangene Woche begeisterte Bella mit ihrem Auftritt bei der Fashion Week in Paris. Im Rahmen der Coperni Show wurde der 25-Jährigen ein weißes Kleid aus Latex vor Publikum direkt auf den nackten Körper gesprüht.

