Nach "The Masked Singer"-Start: Auf diese Stars wird getippt

Ganz Deutschland fragt sicher wieder: Welche Stars stecken bloß unter den Masken? Am Samstag startete die siebte Staffel der beliebten Gesangsshow The Masked Singer. Ein Promi wurde in der ersten Sendung bereits enthüllt: Moderatorin Katja Burkard (57) steckte unter dem Brokkoli. Nun sind noch acht kostümierte VIPs übrig. Aber wer könnten sie sein? Auf diese Promis tippen die "The Masked Singer"-Fans nach Show eins!

Das offizielle Voting zur Sendung auf JoynMe zeigt: Die Zuschauer haben schon einige Ideen! So soll unter der Zahnfee die einstige DSDS-Jurorin Ilse DeLange (45) stecken. Die Pfeife soll Michi Beck (54) von den Fantastischen Vier sein. Auch unter dem schaurigen Werwolf vermuten die Rätselwütigen einen Profi-Sänger: Hier schwanken sie zwischen dem ehemaligen Rateteam-Mitglied Rea Garvey (49) oder Samu Haber (46). Unter dem putzigen Goldi wollen sie Moderator Elton (51) oder Schauspieler Armin Rohde (67) heraushören.

Da der Star unter dem No-Name-Kostüm sehr groß zu sein scheint, tippen die Zuschauer hier auf Entertainer Joko Winterscheidt (43) oder Comedian Bastian Pastewka (50). Christian Ehrlich von den Ehrlich Brothers soll die Black Mamba sein. Auch unter dem Maulwurf vermuten viele wieder Rea Garvey – oder Eloy de Jong (49), der Anfang des Jahres bei The Masked Dancer mitgemacht hatte. Das Walross soll Evelyn Burdecki (34) sein. Jedoch betonte die Unterhaltungschefin von ProSieben bei einer Pressekonferenz bereits, dass das Reality-TV-Sternchen definitiv unter keinem Kostüm steckt.

ProSieben/ Willi Weber Rea Garvey bei "The Masked Singer"

ProSieben/Florida TV / Anna Thut Joko Winterscheidt, Moderator

Clemens Niehaus / Future Image Evelyn Burdecki, ehemalige Dschungelkönigin

