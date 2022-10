"The Masked Singer"-Aus: Dieser Promi steckt in dem Brokkoli

Es ist die erste Enthüllung der neuen Staffel! The Masked Singer ist endlich zurück und die neue Staffel kommt mit einigen Neuerungen. So wurden erst in der Auftaktsendung die restlichen fünf Kostüme enthüllt. Zunächst traten die Kandidaten dann in Dreier-Battles gegeneinander an. Und nach der finalen Entscheidung ist klar: Die Zuschauer voteten den Brokkoli raus – aber welcher Star steckte unter der Maske?

Nach den ersten drei Battles mussten sich das Walross, der Brokkoli und Goldi den anderen Masken geschlagen geben. Das hieß: Die drei zitterten um den Verbleib in der Show. Schlussendlich entschieden sich die Zuschauer für Waltraut und Goldi, was das Aus für den Brokkoli bedeutete. Das grüne Gemüse musste seine Maske abnehmen und darunter verbarg sich: Katja Burkard (57). Die Moderatorin war von ihrem Rauswurf ein wenig enttäuscht: "Ich bin wirklich traurig, dass es vorbei ist!" Ihren Song "So What" von Pink (43) durfte sie aber noch einmal singen.

Das Rateteam bestehend aus Ruth Moschner (46), Smudo (54) und Linda Zervakis vermuteten zuletzt noch Katrin Bauerfeind (40), Inka Bause (53) oder Louisa Dellert unter der Maske. Das Team war sich sicher, dass es sich um eine Frau handelt, und vor allem Linda war total geflasht von der Performance des Brokkoli. Die Fans hingegen erkannten Katja sogar, tippten neben ihr aber auch auf Annette Frier (48) und Désirée Nick (66).

Katja Burkard, Moderatorin

Katja Burkard im Januar 2019 in Düsseldorf

No Name, das Walross und der Brokkoli aus "The Masked Singer"-Staffel sieben

