Machen Realitystars und Influencer bei "Masked Singer" mit?

Wird The Masked Singer auch bei dem Trend mitmachen? Immer mehr TV-Shows mit Promi-Bezug wie aktuell Das Sommerhaus der Stars oder auch Promi Big Brother setzen auf die "weniger berühmten" Reality-TV-Sternchen und Influencer. Jetzt, da die neueste Staffel der beliebten Gesangsshow "The Masked Singer" in den Startlöchern steht, haben sich die Fans bestimmt schon gefragt: Wird sich vielleicht auch ein Webstar oder Trash-Promi unter den Masken verbergen?

Bisher gab es keine reinen YouTuber oder Realitystars in der Sendung. Soll das so bleiben? "Auf alle Fälle bleibt das so!", betonte ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler bei einer Pressekonferenz gegenüber Promiflash. "Wir haben ein fantastisches Ensemble für die kommende Staffel und es gibt keine Trash-Promis." Moderator Matthias Opdenhövel (52) ergänzte: "Die soll ja auch jeder kennen! Wenn die Maske abgeht, sollen die Leute zu Hause sofort denken: 'Das gibt's doch nicht!' Das wäre ja nicht gegeben, wenn da Menschen drunter sind, die vielleicht nur eine ganz spitze Zielgruppe ansprechen."

Das grenzt das Ratespiel um die zehn neuen Kandidaten definitiv ein! Einen weiteren Promi kann Zizler zudem kategorisch ausschließen: "Nichts gegen Evelyn Burdecki... Aber immer noch: Nein!", betonte sie schmunzelnd. Schon in den vorherigen Staffeln stand die quirlige TV-Bekanntheit nie für eine "The Masked Singer"-Teilnahme zur Debatte. Was es mit diesem Embargo auf sich hat, ist nicht bekannt.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Moderator Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Brokkoli bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das Walross bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de