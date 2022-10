So kommt Sylvie Meis mit der Distanz zu ihrem Sohn zurecht

Selbst die Distanz kann Sylvie Meis (44) und ihren Sohn Damian (16) nicht auseinanderbringen! Vor zwei Jahren ist der 16-Jährige zu seinem Vater Rafael van der Vaart (39) und dessen Lebensgefährtin Estavana Polman (30) in Esbjerg nach Dänemark gezogen. Sein großer Traum: Profi-Kicker werden – genauso wie der Papa. Allerdings wohnt der Teenie deshalb weit entfernt von seiner Mutter. Jetzt verriet Sylvie, wie sie mit der Entfernung zu ihrem Sohn zurechtkommt!

Bei der "DKMS Life Dreamdays Soiree" in Berlin offenbarte Sylvie gegenüber Bild: "Mein Sohn ist mit 14 ausgezogen. Das war schon ein bisschen sehr früh und gewöhnungsbedürftig. Aber er kann jetzt seine Träume wahr machen und er ist glücklich." Die stolze Mama reise für wichtige Fußballspiele ihres Sohnes regelmäßig mit ihrem Mann Niclas Castello nach Dänemark. "Für mich ist es das Wichtigste, dass Damian das machen kann, was er gerne möchte", erzählte die Moderatorin.

Im vergangenen Jahr unterschrieb Damian bei dem Verein Esbjerg forenede Boldklubber (EfB) seinen ersten Nachwuchs-Vertrag. Außerdem wurde er in die niederländische U16 aufgenommen. Doch nicht nur im Fußball läuft es für ihn gut, sondern auch in der Schule. Damian hat seinen Abschluss an der International School in Esbjerg bereits in der Tasche.

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian van der Vaart

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian im September 2020

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit Sohn Damian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de