Hose vergessen? So luftig reist Kylie Jenner aus Paris ab

Kylie Jenner (25) mag es gern luftig! Wie viele andere Promis war die Unternehmerin zuletzt in Paris unterwegs: In der französischen Hauptstadt fand nämlich die Fashion Week statt. Bei der saß auch die zweifache Mama bei den Top-Designern in der ersten Reihe und präsentierte gewagte Stylings. Am Dienstag ging es für Kylie wieder zurück in die USA – doch hat sie bei ihrem Reise-Outfit nicht ein Kleidungsstück vergessen?

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 25-Jährige am Dienstagmorgen mehrere Fotos ihrer Abreise. "Bis zum nächsten Mal, Paris", schrieb sie dazu – doch ihr Look auf den Aufnahmen sorgte für mehr Aufsehen als die Bildunterschrift. Für den Flug in die USA trug Kylie nämlich eine übergroße schwarze Lederjacke und passende Stiefel – auf eine Hose verzichtete sie dabei jedoch und zeigte stattdessen ihre nackten Beine.

Viel nackte Haut – dieses Motto scheint sich Kylie in Paris zu Herzen genommen zu haben. Auch bei der Fashion Show des Labels Schiaparelli zeigte sich die Beauty recht freizügig: Die Halbschwester von Kim Kardashian (41) trug ein blaues Samtkleid mit XXL-Ausschnitt, das ihr Dekolleté bestens in Szene setzte.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Paris, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2022

Anzeige

Backgrid Kylie Jenner auf der Pariser Fashion Week im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de