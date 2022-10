"Schwierigster Film": So hart war Will Smiths Kino-Comeback

Will Smith (54) ist wieder zurück! Der Schauspieler sorgte rund um die diesjährige Oscar-Verleihung für eine Menge Schlagzeilen: Denn nach einem streitbaren Witz des Komikers Chris Rock (57) verpasste er dem eine schallende Ohrfeige. In der Folge schien es für den "Wild Wild West"-Star schwierig, in der Branche wieder Fuß zu fassen. Jetzt ist Will mit einem neuen Film zurück – und sein Comeback fiel ihm alles andere als leicht!

Auf Instagram teilte Will nun den Trailer seines neuen Films "Emancipation" und öffnete sich dabei auch zu der Arbeit an dem Streifen: "Das war der schwierigste Film, den ich jemals gemacht habe. Blut, Schweiß und Tränen... Im wahrsten Sinne des Wortes!" Er danke den Machern des Films dafür, dass sie an ihn und die Story geglaubt und alles gegeben hätten. Ab Dezember wird das Werk in den US-Kinos zu sehen sein.

Zumindest die Kritik nahm den Film bislang gut auf. "Ich hatte das Vergnügen, den Film 'Emancipation' zu sehen und kann gar nicht sagen, wie wichtig das für unsere Gemeinschaft und unsere Geschichte ist", schrieb etwa der Präsident der National Association for the Advancement of Colored People auf Twitter. Was das Publikum zu dem Werk sagt, bleibt indes abzuwarten.

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Getty Images Will Smith im März 2022 in Los Angeles

