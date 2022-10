Als erste UK-Royal: Sophie von Wessex in besonderer Mission

Gräfin Sophie von Wessex (57) ist zu einer speziellen Reise aufgebrochen! Die Frau von Prinz Edward (58) ist nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) zu ihren royalen Aufgaben zurückgekehrt. Und die führen sie gleich zu einer weiten Dienstreise: nämlich in die Demokratische Republik Kongo. Ein historischer Besuch – das Land in Zentralafrika hatte zuvor nämlich noch kein UK-Royal besucht.

Wie das britische Magazin Hello! berichtete, habe Sophies Reise eine klare Mission: Demnach werde sie in dem Land eine Kampagne gegen sexualisierte Gewalt unterstützen. Zudem gehe es darum, den Opfern eine Stimme zu geben und sie von landläufigen Stigmata zu befreien. Begleitet wird sie von Lord Ahmad of Wimbledon, dem Sonderbeauftragten des Premierministers zum Thema sexueller Gewalt.

Dass Sophie mit dieser Reise betraut wurde, ist wohl kein Zufall. Die Thematik beschäftigt sie nämlich schon seit Jahren und führte sie in Länder wie den Kosovo, Libanon, Südsudan und Sierra Leone. Dort traf die Gräfin auf Aktivisten und Überlebende sexualisierter Gewalt.

Getty Images Sophie von Wessex im Oktober 2013 in Südafrika

Getty Images Prinz Edward mit seiner Frau Sophie von Wessex

Getty Images Sophie von Wessex 2013 in Orange Farm, Südafrika

