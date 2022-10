Dreharbeiten zu Alec Baldwins "Rust" werden fortgesetzt!

Die Dreharbeiten werden fortgesetzt! Im Oktober 2021 kam es am Filmset von "Rust" zu einem schrecklichen Unfall. Die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) wurde durch eine Requisitenpistole, die Alec Baldwin (64) auf sie richtete, tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza (49) an der Schulter getroffen. Seitdem wurden die Dreharbeiten des Hollywood-Streifens pausiert. Polizeiliche Ermittlungen überschatteten bis heute das Set, da Halynas Familie Klage wegen widerrechtlicher Tötung einreichte. Doch jetzt kam es zu einer Einigung mit der "Rust"-Filmproduktion!

"Wir haben vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung einen Vergleich für unsere Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen die Produzenten von Rust, einschließlich Alec Baldwin und Rust Movie Productions, LLC, erzielt. Als Teil dieses Vergleichs wird unsere Klage abgewiesen", verkündete Matthew Hutchins, der Ehemann der verstorbenen Halyna Hutchins, am Mittwochmorgen. Er verfolge nicht das Ziel, einen Schuldigen zu suchen und glaube, dass der Tod seiner Frau ein schrecklicher Unfall gewesen sei. Matthew werde jetzt als ausführender Produzent die Dreharbeiten mit allen ursprünglichen Hauptdarstellern Anfang Januar 2023 wieder aufnehmen, teilte er mit.

Auch die Produktionsfirma von "Rust" teilte jetzt über ihre Anwältin Melina Spadone mit: "Wir freuen uns, dass die Parteien sich in dieser Angelegenheit geeinigt haben, was vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung einen wichtigen Schritt nach vorne darstellt, um Halynas Leben zu feiern und ihr Werk zu ehren." Joel Souza, Direktor des Films, äußerte: "Meine ganze Arbeit an diesem Film wird darauf ausgerichtet sein, Halynas Vermächtnis zu ehren. Es ist ein Privileg, dies in ihrem Namen zu vollenden."

