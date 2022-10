Gigi Hadid und Leonardo DiCaprio sollen "sehr verliebt" sein

Wie ernst ist es zwischen Leonardo DiCaprio (47) und Gigi Hadid (27)? Vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass der Schauspieler nach der Trennung von seiner Freundin Camila Morrone (25) mit dem Topmodel anbandeln soll. Einem Insider zufolge sind die beiden tatsächlich ein Paar. Außerdem wurden die beiden im gleichen Hotel in Paris gesehen. Sind Leo und Gigi also wirklich in einer Beziehung?

Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass sich der 47-Jährige und seine angebliche neue Flamme heimlich treffen und viel Zeit miteinander verbringen. "Sie sind sehr verliebt ineinander und schauen, wie es weitergeht", erzählte der anonyme Tippgeber. Allzu fest scheint die Sache zwischen ihnen allerdings noch nicht zu sein: "Sie haben einfach nur Spaß und lernen sich kennen."

Gigi dürfte jedoch auch aus Leos Beuteschema fallen. Bisher hatte der "Catch Me If You Can"-Darsteller schließlich nur Partnerinnen, die unter 25 Jahre alt waren. Warum er bei der 27-jährigen Mutter einer Tochter wohl eine Ausnahme macht, hatte eine weitere Quelle bereits vor ein paar Wochen erklärt: "Er findet sie natürlich wunderschön, aber sie ist auch eine kluge und coole Person, die eine sehr kultivierte und gebildete Einstellung zum Leben hat."

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der BAFTA-Verleihung 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de