Kourtney Kardashian schläft noch immer bei ihrer Tochter

Kourtney Kardashian (43) ist auch nachts in der Nähe von ihrem Nachwuchs! Der Realitystar ist mehrfache Mutter – mit ihrem Ex-Freund Scott Disick (39) hat die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin drei Kinder. 2009 kam ihr erster Sohn Mason Disick (12) auf die Welt, drei Jahre später machte Penelope (10) das Familienglück perfekt. Letztere hat ihre Mama stets neben sich, denn Kourtney schläft noch immer bei ihrer Tochter!

Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" plauderte die 43-Jährige aus dem Nähkästchen und verriet, dass Penelope weiterhin bei ihr im Bett schlafe. "Sie hat seit ihrer Geburt jeden Tag bei mir geschlafen und tut es immer noch", verriet Kourtney der Moderatorin. Allerdings gebe es wohl Ausnahmen: "Es sei denn, ein Freund übernachtet bei ihr oder sie verlässt mich, um bei Travis (46) oder Tante Coco [Khloé] oder Tante Kiki [Kim] zu schlafen", fügte die Frau von Travis Barker hinzu.

Doch nicht nur Kourtney und ihr Nachwuchs sind unzertrennlich. Penelope scheint sich ziemlich gut mit ihrem Stiefvater Travis zu verstehen – bei einem Familienausflug im August kombinierten die zwei ähnliche Outfits. Auf den Bildern, die Mirror vorliegen, trägt Kourtneys Nachwuchs ein T-Shirt der Punkband The Cure. Der Blink182-Drummer entschied sich ebenfalls für einen rockigen Look und trug ein Oberteil des Rappers Ice Cube (53).

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian im November 2019

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Penelope, August 2021

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Kourtney Kardashian und Travis Barker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de