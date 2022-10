"Liebe macht Blind"-Jarrette und Iyanna lassen sich scheiden

Ein weiteres Liebe macht blind-Paar zieht den endgültigen Schlussstrich. Im Februar war die zweite Staffel der beliebten Netflix-Show über die TV-Bildschirme geflimmert. Bei dem Heiratsexperiment lernten sich damals auch Jarrette Jones und Iyanna McNeely kennen – und traten nach nur wenigen Wochen vor den Traualtar. Doch ihre Ehe sollte nicht halten: Im August machten die beiden US-Amerikaner ihre Trennung bekannt. Jetzt lassen sich Jarrette und Iyanna scheiden.

Wie aus offiziellen Gerichtsdokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, reichte die Beauty zuletzt in Illinois die Scheidung von ihrem Ehemann ein. Als Grund gab sie "unüberbrückbare Differenzen" an. Zudem sollen sich die einstigen Turteltauben in puncto Vermögensaufteilung und finanzielle Unterstützung bereits geeinigt haben.

Jarrette und Iyanna sind nicht das einzige Paar der Staffel, dessen Ehe in die Brüche ging. Auch Danielle Ruhl und Nick Thompson erklärten erst im August, dass sie kein Paar mehr seien. Zwischen den beiden entbrannte anschließend ein kleiner Rosenkrieg, inklusive fieser Anfeindungen im Netz.

Instagram / iyanna.amor Iyanna McNeely, TV-Star

Netflix Jarette Jones und Iyanna McNeely bei "Liebe macht blind"

Adrian S. Burrows Sr./Netflix Nick Thompson und Danielle Ruhl bei "Liebe macht blind" 2022

