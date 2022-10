Mit Camille Vasquez und Co.: Johnny Depp feiert Tourauftakt

Auf diesen Moment haben die Fans von Johnny Depp (59) sicherlich schon lange gewartet! Nach einem nervenaufreibenden Prozess gegen seine Ex Amber Heard (36) konnte der Fluch der Karibik-Star Anfang Juni endlich aufatmen: Die Aquaman-Bekanntheit wurde vom zuständigen Gericht in Virginia für schuldig befunden. Wenige Tage nach seinem Sieg wurde publik, dass der Schauspieler mit dem Sänger Jeff Beck (78) auf Tour gehen wolle. Nun war es endlich so weit: Der Auftakt der US-Tournee stand an – und den feierte Johnny mit ganz besonderen Gästen!

Wie DailyMail nun berichtete, durfte sich der 59-Jährige bei seinem Konzert in Washington D.C. über ein paar bekannte Gesichter freuen. Im Publikum saßen Johnnys Anwälte Ben Chew und Camille Vasquez, die ihn vor wenigen Monaten im Verleumdungsprozess vertreten hatten. Die Show schienen die beiden sehr zu genießen. Auf den Fotos lächeln sie total glücklich.

Doch auch privat läuft es bei dem US-Amerikaner nach seinem Triumph vor Gericht wieder rund. Seit einigen Wochen soll er mit der Anwältin Joelle Rich zusammen sein, die ihn laut People bereits im Jahr 2020 vor Gericht vertreten hatte. Dank seiner neuen Partnerin soll Johnny mittlerweile auch endlich wieder glücklich sein.

SplashNews / ActionPress Ben Chew und Camille Vasquez in Washington D.C., Oktober 2022

SplashNews / ActionPress Johnny Depp im Oktober 2022 in Washington D.C.

Getty Images Johnny Depp und Joelle Rich, 2022

