"Wendepunkt": Constance Wu ist dankbar für ihre Therapien

Constance Wu spricht offen über ihr Leben mit psychischen Problemen. Vor einigen Monaten machte die Schauspielerin öffentlich, dass sie 2019 wegen zahlreicher Hass-Nachrichten auf Social Media einen Suizidversuch unternommen hatte. Glücklicherweise fand sie ein Freund und brachte sie direkt in eine psychiatrische Notaufnahme, wo ihr mit ihren mentalen Problemen geholfen wurde. Jetzt erinnerte sich Constance an die Zeit in der Klinik zurück.

Beim Red Table Talk stellte die "Hustlers"-Darstellerin klar, dass die Inanspruchnahme der professionellen Hilfe einen Wendepunkt in ihrem Leben dargestellte. "Es war hilfreich. Ich brauchte es. Ich war zu diesem Zeitpunkt unsicher. Ich war in einem Zustand, in dem ich mich nur noch selbst geschlagen habe", erklärte sie. Außerdem habe Constance sich auch schrecklich geschämt und sich nicht gefühlt, als habe sie es verdient zu leben. "Ich hatte das Gefühl, dass die Welt mich hasst. Ich hatte das Gefühl, ich hätte alles für alle ruiniert", erzählte sie offen.

Nach diesem Erlebnis hatte Constance ihre Karriere erst mal auf Eis gelegt und sich völlig auf ihre psychische Gesundheit konzentriert. Inzwischen gehe es ihr aber wieder besser: Sie habe es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Geschichte viele Menschen zu erreichen und Aufmerksamkeit für das schwierige Thema zu schaffen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

