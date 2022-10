Zwei Tage nach Debüt-Spiel: Deutscher NFL-Spieler entlassen!

Das hatte sich Dominik Eberle (26) sicherlich anders vorgestellt. Eigentlich lief es richtig gut für den Football-Spieler, der auf der Position des Kickers spielt. Am 9. September unterschrieb er einen Vertrag bei dem NFL-Team Detroit Lions. Durch eine Verletzung des Stammkickers wurde er dann sogar in den aktiven Kader aufgenommen. Doch zwei Tage nach seinem Debüt zerplatzte sein großer Traum bereits wieder.

Beim Spiel gegen die Seattle Seahawks am Sonntag lieferte Dominik keine gute Leistung ab. Der gebürtige Nürnberger traf zwar ein Field Goal, verpasste es aber, zwei weitere Extrapunkte für sein Team zu erzielen – das gilt als eine der leichtesten Aufgaben im American Football. Daraufhin zog sein Team die Konsequenzen: Die Lions haben den 26-Jährigen entlassen.

"Keine Ausreden, ich war einfach am Sonntag nicht gut genug", mit diesen Worten meldete sich Dominik nach dem Spiel auf Twitter zu Wort: "So ist es manchmal. Natürlich ist es enttäuschend und keiner wird damit härter umgehen als ich." Trotz allem blickt der Footballer positiv in die Zukunft:"Egal was kommt, ich bin immer dankbar für diesen Weg und alles, was ich jetzt schon erleben durfte, es geht erst so richtig los!"

Dominik Eberle mit seinem Papa, Februar 2022

Dominik Eberle zwischen seinen Mannschaftskollegen, Oktober 2022

Dominik Eberle mit seiner Freundin Alexa, August 2022

