Bei "The Voice"-Probe kommen Lena Meyer-Landrut die Tränen

In diesem Moment übermannten Lena Meyer-Landrut (31) augenscheinlich die Gefühle! Zwischen 2013 und 2016 sowie 2019 und 2020 war die in Hannover geborene Beauty als Coach bei The Voice Kids zu sehen. Bei den Sing-Offs ist die ehemalige Eurovision-Gewinnerin nun auch in der zwölften Staffel von The Voice of Germany dabei. Als einer der Kandidaten dabei einen Song für seine Tochter anstimmte, kamen Lena die Tränen.

Bei den Sing-Offs wird Stefanie Kloß (37) am kommenden Freitag von der 31-Jährigen beim Coachen ihrer Talente unterstützt. Dabei sorgte besonders der Auftritt des gebürtigen Indonesiers Doni Wirandana für große Emotionen. Wie der 33-Jährige während der Proben für die Sendung erklärt, singt er den Song für seine kleine Tochter, "damit sie weiß, wie sehr ihr Vater sie liebt". Diese Aussage rührt Lena zutiefst. "Jede Tochter, die einen Vater wie dich hat, kann sich glücklich schätzen. Ich habe keinen Vater, der mich liebt", erzählt die "Satellite"-Interpretin mit feuchten Augen.

Lena fährt fort, dass es sie sehr berührt habe zu sehen, wie sehr Doni sein Nachwuchs am Herzen liegt. "Du gibst ihr so viel Liebe. [...] Es gibt mir Hoffnung und Kraft", beschreibt die Musikerin ihre Emotionen. Im Anschluss versichert sie erneut: "Ich konnte nicht anders, als ihn daran teilhaben zu lassen, dass es für mich besonders ist, weil ich nicht so einen Vater hatte, der so liebevoll zu seiner Tochter ist."

