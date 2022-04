Kleine Stars mit großer Stimme! Zurzeit läuft bei Sat.1 die zehnte Staffel von The Voice Kids mit den Juroren Lena Meyer-Landrut (30), Wincent Weiss (29), Álvaro Soler (31) und dem Duo Michi Beck (54) und Smudo (54). Jeden Freitag geben die Spitzentalente ihre Gesangskünste zum Besten. Ein Kandidat aus ihrem eigenen Team berührte Lena besonders emotional: Die Sängerin war von Emils Auftritt zu Tränen gerührt und fiel daher sogar vor ihm auf die Knie!

Emil ist gerade mal 14 Jahre alt, aber hat schon eine Stimme wie ein ganz Großer! "Das war das Schönste, was ich seit Langem gehört habe", schwärmt die ehemalige ESC -Gewinnerin Lena nach seinem ersten Auftritt. Auch in den Sing-Offs sang er wie in den Blind Auditions das Lied "Voilà" von Barbara Pravi (29). Französisch ist seine Muttersprache, wie er nach dem Auftritt erklärte und das ist auch der Grund für seine Song-Auswahl: "Er erreicht einen mit seinem Gesang. Auch wenn man ihn nicht versteht, weil er auf Französisch singt. Er berührt einen emotional", schwärmt die "Satellite"-Sängerin.

Emil konnte sich mit seinem Gesangstalent im Team Lena einen Platz im Finale sichern. Das junge Gesangstalent begeisterte mit seiner Stimme alle Coaches und erlangte somit einen Vierer-Buzzer. Allerdings fiel es ihm danach schwer, eine Entscheidung zu treffen, zu welchem Team er gehen sollte. Er holte sich seine ältere Schwester als Unterstützung mit auf die Bühne, die ein großer Álvaro-Fan ist, wie Emil auf der Bühne ausplauderte. Dennoch beeinflusste sie seine Entscheidung am Ende nicht als Fan-Girl, sondern die beiden haben sich nach Absprache für Lenas Team entschieden – sie sitzt zum siebten Mal in der Jury der Show.

