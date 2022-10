Fans sind entzückt: John Legend postet Foto seiner Kinder

Die Kinder von John Legend (43) und Chrissy Teigen (36) können es wahrscheinlich kaum erwarten! In wenigen Wochen ist Halloween und das Sammeln von Süßigkeiten startet auf ein Neues. Luna (6) und Miles (4) – die beiden Kinder von John und seiner Frau Chrissy – sind schon voller Vorfreude auf den beliebten Feiertag. Auf dem neusten Post von John posieren seine Kids schon jetzt in süßen Halloween-Outfits!

Auf Instagram zeigen die Kinder des "All Of Me"-Sängers stolz, wie sehr sie sich auf diesen gruseligen Monat freuen. In einem orangefarbenen Tütü und mit einem Top, das mit Geistern und Kürbissen verziert ist, posiert Luna auf dem Pic lässig mit braunen Stiefelchen und einer Lederjacke. Ihr kleiner Bruder Miles probt währenddessen seinen erschrockenen Gesichtsausdruck und schaut zu Papa John, der den Schnappschuss aufnahm.

Auch die Fans sind begeistert von dem kleinen Update der mittlerweile gar nicht mehr so kleinen Kinder von John und Chrissy. "Eine Mini-Chrissy und ein Mini-John!", "Schaut sie euch an, sie sind so groß geworden!" oder "Was für niedliche Geschwister", schrieben einige Fans der wachsenden Familie unter Johns neusten Post.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im September 2022

Instagram / johnlegend Luna Simone und ihr Bruder Miles Theodore Stephens

Instagram / chrissy teigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Miles und Luna

