Wilde Hochzeitsgerüchte: Trägt Rita Ora hier einen Ehering?

Rita Ora (31) heizt die Gerüchteküche weiterhin an! Die schöne Musikerin ist seit 2021 glücklich vergeben: Taika Waititi (47) ist der Mann an der Seite der "Black Widow"-Interpretin – und angeblich sogar ihr Gatte! Denn in den vergangenen Wochen waren mehrfach Spekulationen über eine Hochzeit des Paars aufgekommen. Weder die Blondine noch der Regisseur äußerten sich dazu bisher. Jetzt präsentiert sich Rita jedoch mit einem verdächtigen Ring am Finger – etwa ihrem Ehering?

In einem YouTube-Interview mit Architectural Digest öffnete die 31-Jährige jetzt die Tore zu ihrem Londoner Haus. Dabei strahlte die Songwriterin in einem knappen geblümten Kleid, zu dem sie eine Menge goldenen Schmuck kombinierte. Auch am Ringfinger glänzte ein feiner Reif in Richtung Kamera – ob es sich dabei um den Ehering handelt, den Taika Rita bei der mutmaßlichen Hochzeit ansteckte?

Ein verdächtiges Schmuckstück hatte die Hochzeitsgerüchte im August überhaupt erst richtig ins Rollen gebracht: Taika trug auf mehreren Schnappschüssen nämlich ebenfalls einen Ring am Finger. Die Fans des Pärchens waren sich daraufhin sicher, dass Rita und ihr Liebster den Bund der Ehe eingegangen sind.

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi in Los Angeles 2022

Getty Images Rita Ora bei der Met-Gala, September 2021

Instagram / elenaora Taika Waititi im August 2022

