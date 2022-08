Freund bestätigt: Rita Ora und Taika Waititi haben Ja gesagt

Sie haben es tatsächlich getan! Seit über einem Jahr gehen Rita Ora (31) und Taika Waititi (46) gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Monaten machten dann auch schon die Neuigkeiten über eine Verlobung die Runde. Lange haben die Sängerin und der Filmre­gis­seur auch gar nicht gefackelt: Bereits vor wenigen Tagen behauptete ein Insider, die beiden hätten geheiratet. Und die Gerüchte stimmen wirklich: Rita und Taika haben tatsächlich Ja gesagt, wie ihr Stylist nun verriet!

Via Instagram teilte James Brown, der Haarstylist und auch ein enger Freund der 31-Jährigen, ein Foto, das alle Zweifel beiseite räumt: Darauf sind er und Rita gemeinsam zu sehen. "Gratulation, Frau Waiti Ora", schrieb er zu dem Schnappschuss und verlinkte sowohl die Musikerin als auch den Oscar-Preisträger. Rita und Taiki sind von nun an also tatsächlich ein Ehepaar.

Ein Insider gab gegenüber The Sun sogar noch weitere Details preis. "Es war eine wirklich intime Zeremonie und etwas ganz Besonderes für alle Anwesenden", behauptete die Quelle. Das Paar habe keine große Sache daraus machen wollen. Die Feier soll im kleinen Kreis in London stattgefunden haben.

Instagram / jamesbrownstyle James Brown und Rita Ora, August 2022

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora, August 2021

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora

