Ehrlich: Sam Abdul ist nicht bereit für Iljas Einschulung!

Samantha Abdul (32) beschäftigen momentan wohl einige wichtige Themen rund um ihren Sohnemann. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat mit ihrem Ex-Mann Oleg Justus (34) einen gemeinsamen Sohn namens Ilja. Der süße Blondschopf ist der ganze Stolz der Tätowiererin. Inzwischen ist der kleine Sonnenschein schon vier Jahre alt – und schon bald reif für die Vorschule. Das geht Sam aber alles viel zu schnell!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 32-Jährige, dass sie eigentlich gerade ein Vorschulgespräch wegen Ilja gehabt habe, es aber auf den darauffolgenden Tag verschoben wurde. Das gehe ihr allerdings etwas zu schnell: "Ich fühle mich noch gar nicht bereit dafür, dass mein Kind jetzt in die Vorschule kommt und bald auch in die Schule muss. [...] Ich habe das Gefühl, dass ich selber noch gar nicht so weit bin." Ilja hingegen könne theoretisch bestimmt schon in die dritte Klasse gehen, so schlau wie er ist.

"Ich habe richtig Angst", räumte Sam daraufhin ein. Organisatorisch bedeute das eine große Umstellung – und auch die Wahl der Schule bereite der Beauty große Sorgen. Darüber hinaus wisse sie noch nicht mal, ob sie in Deutschland bleiben möchte. "Dann muss man sich jetzt halt schnell entscheiden, bevor das Kind in die Schule geht, weil ich es total ätzend finden würde, Ilja aus der Schule zu nehmen, wenn er schon anfängt, hier zur Schule zu gehen", erklärte die Influencerin.

Samantha Abdul im Mai 2022

Samantha Abdul, Influencerin

Samantha Abdul mit ihrem Sohn Ilja

