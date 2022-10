GZSZ-Star Timur Ülker beichtet: Er war schon mal untreu

Timur Ülker (33) hat sich in der Vergangenheit einen Fehltritt geleistet. Der GZSZ-Star ist heute seit über neun Jahren mit seiner Partnerin Caroline Steinhof zusammen. Im Laufe der Zeit haben die beiden ihre kleine Familie sogar um zwei Mitglieder erweitert: Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Aber bevor der Schauspieler in der Beauty seine Mrs. Right gefunden hat, ist er jemandem mal fremdgegangen!

Im Interview mit RTL gestand der 33-Jährige: "Ich bin schon einmal fremdgegangen." Den Seitensprung konnte Timurs Partnerin ihm damals offenbar nicht verzeihen – die Beziehung zerbrach daran. "Es kam dann raus, was nicht schön war, und dann war es auch vorbei", erinnerte sich der Familienvater.

Seine Filmrolle Nihat musste eine ähnliche Erfahrung machen. Lilly Seefeld (Iris Mareike, 30), die Freundin des Seriencharakters, geht ihm fremd. Wie Timur mit einem Seitensprung seiner Partnerin umgehen würde, weiß er nicht – er habe nämlich das Glück gehabt, noch nicht betrogen worden zu sein.

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Partnerin Caroline und seinem Sohn Ilay im Mai 2021

Instagram / timuruelker Caroline Steinhof und Timur Ülker im Juli 2022

TVNOW / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker)

