In vier Jahren: So sehr hat Danni Büchner sich verändert!

Daniela Büchner (44) hat sich stark verändert. Die Goodbye Deutschland-Auswanderin war 2018 mit ihrem Mann Jens Büchner (✝49) im Sommerhaus der Stars gewesen – tragischerweise starb ihr geliebter Partner noch im selben Jahr an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. In den darauffolgenden Jahren ist in dem Leben der fünffachen Mutter viel passiert. Und auch optisch hat sich bei Danni einiges getan.

Auf Instagram postete Danni eine Collage von sich – das eine Foto ist 2018 entstanden, bei dem anderen Pic handelt es sich um eine aktuelle Aufnahme. "Zwischen diesen Bildern liegen vier Jahre. Ich komme nicht darauf klar. Es ist so viel passiert in den letzten Jahren, doch dieses Jahr hat mich noch mal komplett verändert, nicht nur äußerlich. Selten war ich so zufrieden und glücklich in meinem Leben", staunte die Brünette.

Daraufhin überhäuften ihre Fans die Influencerin in der Kommentarspalte mit lieben Worten und Komplimenten. "Wunderschöne Frau, die zu sich selber gefunden hat" und "Es ist schön zu sehen, wie du immer mehr bei dir ankommst", freuten sich Dannis Follower.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Januar 2022

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de