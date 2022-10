Knalliges Pink: Jodie Turner-Smith überrascht mit neuem Look

Jodie Turner-Smith (36) mag es offenbar bunt. Seit 2013 ist die Schauspielerin nicht mehr aus der Filmwelt wegzudenken. Aber auch als Model machte sich die "White Noise"-Darstellerin einen Namen. Im Laufe ihrer Karriere zeigte sich die Britin daher auch sehr experimentierfreudig, wenn es um ihr Aussehen geht. Jetzt sorgte die Laufstegschönheit wieder für eine Überraschung: Jodie präsentierte sich mit knallpinken Haaren auf dem roten Teppich.

Am Freitag legte die 36-Jährige beim New York Film Festival einen glänzenden Auftritt hin. In einem schwarzen Glitzerkleid mit tiefem Dekolleté und Cutouts an den Seiten stellte sich der Filmstar dem Blitzlichtgewitter. Doch neben ihrem Outfit sorgte vor allem ihre neue Frisur für einen Hingucker: Jodie trägt ihr raspelkurzes Haar nun in einem kräftigen Pinkton, welcher durch ihren einfarbigen Look besonders gut zur Geltung kam.

Erst wenige Wochen zuvor ließ sich die Schauspielerin ihre Haarpracht blondieren. Ihren neuen Look präsentierte sie anschließend auf einer Benefizveranstaltung in New York sowie im Netz. Die Fans des Models zeigten sich begeistert. "Ich liebe deine Haare!", schrieb ein Bewunderer der Britin auf Instagram. "Du siehst großartig aus!", kommentierte ein weiterer Follower. Ob Jodies neue Haarfarbe ebenso viel Anklang finden wird, wird sich sicher zeigen.

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

Getty Images Jodie Turner-Smith, Model

Getty Images Jodie Turner-Smith im September, 2022

