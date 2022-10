Nach 50 Jahren: Jürgen Drews gibt sein letztes Live-Konzert

Jürgen Drews (77) beendete seine Zeit auf der Bühne mit einem letzten spektakulären Auftritt. Im vergangenen Juli hatte der "Ein Bett im Kornfeld"-Interpret die traurigen Nachrichten bekannt gegeben, dass er seine Gesangskarriere nach rund 50 Jahren endgültig an den Nagel hänge. Zuvor hatte der gebürtige Brandenburger aus gesundheitlichen Gründen immer wieder Konzerte absagen müssen. Nun gab Jürgen das allerletzte Live-Konzert seiner Laufbahn.

Am vergangenen Donnerstag trat der 77-Jährige beim Musikherbst am Wilden Kaiser ein letztes Mal für seine Fans auf. Zu dem Konzert reisten tausende Schlagerliebhaber an, die sich die Chance nicht nehmen lassen wollten, den König von Mallorca noch ein Mal auf der Bühne stehen zu sehen – und das ließen sie den Sänger auch positiv spüren. Auch für Jürgen war das Erlebnis sehr rührend, wie er während des Konzerts den Anwesenden versicherte: "Ihr glaubt gar nicht, wie ich das genieße. Das ist heute der letzte Auftritt in meinem Leben".

Während des Konzerts ließ der zweifache Vater seine Karriere auch noch einmal Revue passieren. Sogar seine Frau Ramona (49) holte der "Ballermann 6"-Darsteller am Ende der Abschiedsshow zu sich auf die Bühne, um sich "tausendmal" bei ihr zu bedanken. Den letzten Hit, den Jürgen dann für seine Fans sang, war "Es war alles am besten" – anschließend verabschiedete er sich für immer von der Bühne.

Getty Images Jürgen Drews im Mai 2015 in Rust

Instagram / juergen.drews Jürgen und Ramona Drews im August 2022 in Klaffenbach

Getty Images Jürgen Drews 2015 in Deutschland

