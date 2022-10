Nach Skandal: Khloé Kardashian ist nicht bereit für Dates

Khloé Kardashian (38) schwört den Männern erst einmal ab! Die Unternehmerin musste in den vergangenen Monaten zahlreiche Tiefschläge in ihrem Liebesleben verkraften: Mehrfach ging ihr On-off-Partner Tristan Thompson (31) der Reality-TV-Bekanntheit fremd – sogar während sie hochschwanger war. Inzwischen ist die Beziehung der beiden vorbei und die zweifache Mama Single. Das soll sich so schnell auch nicht ändern: Khloé will sich erst einmal nicht ins Datingleben stürzen!

Gegenüber Us Weekly erklärte ein Insider jetzt, dass die 38-Jährige aktuell kein Interesse an einer neuen Beziehung habe: "Sie ist nicht bereit, sich wieder zu verabreden. Sie datet derzeit nicht!" Stattdessen konzentriere sich die US-Amerikanerin voll und ganz auf ihre zwei Kinder und sich selbst. Auch ihr Ex Tristan sei endgültig Geschichte, betonte die Quelle: "Sie ist endlich über ihn hinweg!"

Khloé und Tristan trennten sich im Sommer erneut, nachdem herausgekommen war, dass der Sportler seine Affäre geschwängert hatte – während er zeitgleich gemeinsam mit seiner Partnerin via Leihmutter ein Kind erwartete. Für die Designerin war das ein herber Schlag gewesen, der ihr schwer zugesetzt hatte.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Tristan Thompson, Basketball-Profi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de