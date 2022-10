Richard Lugner (89) sucht noch immer nach seiner Traumfrau

Richard Lugner (89) glaubt weiterhin an die große Liebe. Der österreichische Geschäftsmann hat bereits einige Beziehungen hinter sich. Ganze fünfmal trat er vor den Traualtar und gab sein Jawort. Doch keine seiner Geliebten blieb für immer an Richards Seite. Seine Beziehung mit Cathy Lugner (32) ging 2016 in die Brüche. Trotz dieser ganzen Rückschläge gibt Richard die Hoffnung nicht auf: Er ist auch mit fast 90 Jahren noch auf der Suche nach einer Partnerin.

Das Frauen-Thema scheint für ihn längst nicht abgehakt. Er sei zurzeit solo, aber sehne sich nach Anlehnung, verriet er der Deutschen Presse-Agentur. Der Reality-TV-Star habe auch eine ziemlich genaue Vorstellung von seiner Traumfrau: Mindestens 40 Jahre alt, ein bisschen älter sei noch besser – und aus dem Großraum Wien soll sie sein. "Ich will keine Fernbeziehung", stellte er klar.

Aber auch jüngere Frauen sollen sich für den Unternehmer interessieren. Er bekomme viele Mails mit Angeboten, plauderte er aus. Aber zunächst einmal warte er auf die Magie des Augenblicks und habe sich Ausgeh-Abende ohne Begleitung arrangiert. So könne Richard nämlich auch in den Genuss kommen, von den Damen angesprochen zu werden.

