Sportler Simon Hallenbarter im Alter von 43 Jahren gestorben

Die Sportwelt trauert um Simon Hallenbarter. Der Schweizer startete seine Sportkarriere mit dem Skilanglauf. Seit 2002 betrieb er Biathlon, wodurch er später auch bekannt wurde. 2006 war er der beste Schweizer Biathlet – im selben Jahr qualifizierte er sich für die Olympischen Spiele in Turin. Vier Jahre später ging er bei den Olympischen Winterspielen an den Start. Nun wird bekannt: Simon ist im Alter von 43 Jahren verstorben.

Wie mehrere Medien berichten, soll Simon am 3. Oktober während eines Aufenthaltes in Österreich verstorben sein. In einem Instagram-Statement des Schweizer Biathlon-Teams heißt es: "Swiss-Ski entbietet den Angehörigen sein tiefstes Beileid und wird Simon Hallenbarter stets ein ehrendes Andenken bewahren." Weiter wird der dreifache Olympia-Teilnehmer als ruhig und gesellig zugleich beschrieben.

2014 hatte Simon seine aktive Sportkarriere beendet. Danach stieg der gelernte Sanitärinstallateur in das Langlauf- und Sportgeschäft seines Onkels Koni Hallenbarter ein. Dieser war selbst im Wintersport aktiv und vor allem durch den Skilanglauf bekannt.

Getty Images Simon Hallenbarter im Jahr 2011

Getty Images Simon Hallenbarter im Dezember 2012 in Hochfilzen, Österreich

Getty Images Simon Hallenbarter im Februar 2010

