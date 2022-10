T-Shirt-Eklat: Kanye West rechtfertigt fragwürdige Aktion

Kanye West (45) sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Der Rapper polarisierte auf seiner Fashionshow letztens mit einem Shirt, auf dem "White Lives Matter" stand – dafür wurde er von zahlreichen prominenten Persönlichkeiten kritisiert, einige Zuschauer verließen sogar die Show. Danach soll er angeblich mit weiteren provokanten Aussagen nachgelegt haben und die "Black Lives Matter"-Bewegung als Schwindel bezeichnet haben. Nun reagierte Kanye auf die Kritik zu seinem T-Shirt mit dem fragwürdigen Spruch.

Auf Instagram bezog der Musiker Stellung zu seinem Auftritt, der viele negative Reaktionen hervorgerufen hatte. "Hier ist meine neueste Antwort, wenn Leute mich fragen, warum ich ein Shirt designt habe, auf dem 'White Lives Matter' steht – das tun sie", postete der 45-Jährige.

Aber was ist an dem Aufdruck auf dem T-Shirt überhaupt so problematisch? Der Slogan wird von der Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League als rassistische Reaktion auf die "Black Lives Matter"-Bewegung eingestuft – und wird hauptsächlich von rassistischen Gruppierungen genutzt.

Action Press Kanye West, 2022

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West, Rapper

