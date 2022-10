Warum verzeiht Khloé Kardashian Ex Tristan immer wieder?

Wie schafft es Khloé Kardashian (38) nur, ihrem Ex Tristan Thompson (31) immer wieder zu vergeben? Die The Kardashians-Bekanntheit und der NBA-Star führen seit 2016 eine On-off-Beziehung. Immer wieder ging der Basketballer der Unternehmerin in den vergangenen Jahren fremd – und das sogar während ihrer Schwangerschaft! Doch warum gibt Khloé dem Vater ihrer Kinder trotzdem immer wieder eine Chance und bemüht sich darum, das Familienglück für ihren Nachwuchs zu wahren? Darüber sprach sie jetzt.

In der neuen "The Kardashian-Folge stellte die 38-Jährige klar, dass es ihr total wichtig sei, Menschen verzeihen zu können: "Ich denke, viele Leute vergessen, dass ich schon eine Menge durchgemacht habe." Khloé habe selbst ihrem Ex-Mann Lamar Odom (42) vergeben – und das, obwohl das Paar während seiner Ehe viele Probleme wegen des Drogenmissbrauchs des US-Amerikaners hatte. "Es tut mir weh, wenn ich an all diesen Dingen festhalte, also lasse ich sie los", führte der Reality-TV-Star weiter aus.

Auch wenn Khloé mit ihren Ex-Partnern im Reinen sein möchte, scheinen die Geschehnisse trotzdem nicht spurlos an ihr vorbeizugehen: Ihre Familie machte sich deshalb sogar schon Sorgen um ihr Gewicht! "Du siehst sehr dünn aus", äußerte ihre Schwester Kim Kardashian (41) ihre Bedenken in der vergangenen "The Kardashians"-Folge.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im November 2011

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de