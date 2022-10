Arbeiten Wells Adams und Sarah Hyland schon an Nachwuchs?

Folgt bei Wells Adams (38) und Sarah Hyland (31) auf die Ehe nun etwa der Kindersegen? Bereits seit fünf Jahren gehen der einstige Datingshow-Kandidat und die Schauspielerin gemeinsam durchs Leben. Erst vor wenigen Wochen wagte das Paar dann den nächsten Schritt in seiner Beziehung: Sie gingen den Bund der Ehe ein. Kinder haben die beiden nicht. Und wie Wells nun verriet, könnte bis zur Umsetzung der Familienplanung noch etwas Zeit vergehen.

"Ich denke, irgendwann [wollen wir Kinder haben], aber wir sind beide im Moment so beschäftigt", plauderte der 38-Jährige im Interview mit ET. Sowohl der TV-Star als auch seine Liebste seien derzeit stark in Dreharbeiten für Fernsehshows und Filme eingebunden. "Ich denke, wir werden erst mal versuchen, uns auf die Arbeit zu konzentrieren und werden dann später vielleicht ein paar Kinder bekommen", fasste Wells zusammen.

Erst im März heizte Sarah die Gerüchteküche um plötzlichen Familienzuwachs an. Der Modern Family-Star teilte ein süßes Foto von sich und einem Baby. Zahlreiche Fans gratulierten der 31-Jährigen zu ihrem Familienglück – bis die Schauspielerin aufklärte: "Er ist unser Neffe! Wells und ich haben kein Kind bekommen."

Getty Images Sarah Hyland und ihr Verlobter Wells Adams im September 2021 in Los Angeles

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland und Wells Adams, 2019

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland und Wells Adams mit ihrem Neffen

