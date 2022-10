Auf Abstand: Shakira und Gerard Piqué beim Baseballspiel

Seit 2011 waren sie das Traumpaar! Dennoch ist seit diesem Jahr Schluss zwischen Shakira (45) und ihrem Ex-Mann Gerard Piqué (35). Obwohl die Sängerin und der Fußballspieler nach so vielen Jahren jetzt getrennte Wege gehen, stehen ihre gemeinsamen Kinder immer noch an oberster Stelle. So auch bei Sohnemann Milans (9) Baseballspiel in Barcelona. Jetzt feuerte das Ex-Paar ihren Sohn an – allerdings mit reichlich Abstand zueinander!

Laut The Sun wurden Shakira und Gerard Piqué gemeinsam bei dem Baseballspiel ihres ältesten Sohnes Milan in Barcelona gesichtet. Nach dem Trennungsdrama hielten die beiden hier reichlich Abstand voneinander. Auf den neusten Fotos trug die 45-Jährige eine lässige Jeansjacke und einen Hut, während sie Milan im Arm hielt und sich mit ihm unter die Leute mischte. Ihr Ex-Mann Gerard versuchte, sich hingegen abzugrenzen und nicht erkannt zu werden. Der Fußballspieler trug eine große Sonnenbrille und eine Cap.

Die Untreue von Gerard soll der Hauptgrund für das plötzliche Liebes-Aus nach 12 Jahren Partnerschaft gewesen sein. Erst kürzlich äußerte sich Shakira in einem Interview mit Elle über ihre jetzige Situation und die möglichen Hintergründe. Dort gab sie zu verstehen, dass auch ihre Karriere, bei der sie jahrelang für ihren Mann zurückstecken musste, ein weiterer Faktor sein soll.

Anzeige

Action Press / Splash News Shakira mit ihrem Sohn in Barcelona

Anzeige

Getty Images Gerard Pique mit Sohnemann Milan

Anzeige

Instagram / shakira Shakira und Gerard Piqué im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de