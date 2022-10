Ausgeplaudert: Dann könnte Olly Murs' Hochzeit stattfinden

Die Hochzeitsplanungen von Olly Murs (38) und seiner Verlobten Amelia Tank gehen weiter voran. Anfang 2020 hatte der Sänger bekannt gegeben, dass er mit der Bodybuilderin liiert ist. Im Juni des vergangenen Jahres folgte dann die Verlobung: Während eines romantischen Tages am Strand ging der Musiker vor seiner Liebsten auf die Knie. Seither ist das Paar mit der Planung der Hochzeit beschäftigt. Und ein Detail scheint bereits festzustehen: Olly plaudert jetzt aus, wann er seine Amelia ehelichen will.

"Wir wollen im nächsten Sommer heiraten", verriet der 38-Jährige in einem Interview mit The Sun. Doch das Datum stelle den "Heart Skips a Beat"-Interpreten und seine zukünftige Ehefrau vor eine Herausforderung. "Das ist knifflig, weil wir uns im Juni verlobt haben, also haben wir nur ein Jahr Zeit, um es zu planen", erklärte der einstige X Factor-Teilnehmer.

Bei den Hochzeitsvorbereitungen halte sich Olly bislang im Hintergrund. "Eine Hochzeit zu organisieren ist stressig und ich überlasse das im Moment Amelia. Aber ja, es ist sehr stressig. Aber auch sehr aufregend", plauderte der Sänger vor wenigen Tagen bei "The One Show" aus. Zudem gab er preis, dass sie sich noch nicht auf eine Location für die Feierlichkeiten geeinigt hätten.

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs im März 2022

Instagram / tankintraining Olly Murs und Amelia Tank im Juni 2022

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs, Juni 2021

