Detlef D! Soost landet wegen "Skate Fever"-Probe in Klinik

Das war so wohl nicht geplant. In wenigen Tagen startet ein neues Promi-Spektakel im TV: Ab dem 10. Oktober beweisen 18 Stars ihr Können auf Rollschuhen. Neben Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) und der Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (29) ist auch Detlef D! Soost (52) Teil der Show – wenn auch nur als Juror. Doch auch der Tänzer wollte in der Auftaktfolge einen spektakulären Auftritt hinlegen. Bei den Proben mit den Rollschuhen ging jedoch mächtig was schief: Detlef landete sogar im Krankenhaus!

Im Interview mit Bild berichtete der 52-Jährige von dem missglückten Training. "Nach neun Minuten wollte ich das Bremsen ausprobieren. Plötzlich stand ich waagerecht in der Luft, weil ich mit meinen Rollen unter mir weggerutscht bin", erinnerte sich der dreifache Vater. Dabei kam es zu einer schweren Verletzung. Detlef landete mit seinem Hintern auf seinem linken Fußknöchel. "Es hat zweimal 'Klatsch, klatsch' gemacht – und dann hatte ich einen doppelten Gelenkknochenbruch in der linken Seite!", erzählte das ehemalige Popstars-Jurymitglied.

An der Show teilnehmen könne er dennoch, denn der Unfall sei bereits im Juli passiert. "Der Chirurg hat super Arbeit geleistet. Ich habe mir danach die besten Apotheker, Physiotherapeuten und Orthopäden zusammengetrommelt und habe mit ihnen besprochen, was ich am besten machen kann", verriet Detlef. Drei Wochen später sei er schon wieder auf den Beinen gewesen.

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost im Krankenhaus, Juli 2022

Getty Images Detlef D! Soost bei einem Event in Berlin im Mai 2012

Getty Images Detlef D! Soost, 2012

Denkt ihr, Detlef wird trotz des Unfalls auf Rollschuhen in der Show fahren?



