Fast ein Jahr ohne Vormundschaft: Britney Spears freut sich!

Britney Spears (40) feiert bald einen Meilenstein! Die Sängerin musste 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) leben. Der verwaltete nicht nur ihr Vermögen, sondern schränkte auch ihre Rechte massiv ein. Nach einem langen Streit vor Gericht konnte sich die Popikone Ende des vergangenen Jahres daraus endlich befreien. Nun feiert Britney ihre neugewonnene Freiheit in vollen Zügen!

Auf Instagram meldete sich die "Circus"-Interpretin mit einem Video bei ihren Fans. "Es ist fast ein Jahr her, dass ich eine freie Frau wurde!", schrieb sie darunter und drückte ihre Freude aus. In dem Clip wandte sie sich dann direkt an die Zuschauer: "Es ist gerade mal acht Monate her, dass meine Vormundschaft nach 13 Jahren zu Ende gegangen ist und ich bin in Mexiko und es ist wirklich heiß", rief sie aufgeregt.

Obwohl die Vormundschaft nun schon seit einiger Zeit vorbei ist, hat Britney noch immer keinen guten Draht zu ihrer Familie. Erst kürzlich versuchte ihre Mama Lynne, sich bei ihr zu entschuldigen. "Mama, nimm deine Entschuldigung und verpiss dich!", wetterte die 40-Jährige daraufhin und hielt ihr vor, sich während der 13 Jahre nicht für sie eingesetzt zu haben.

