Mit Gülcan bei "Skate Fever": Prince Damien freut sich total

Für Prince Damien (31) geht bei Skate Fever – Stars auf Rollschuhen ein Traum in Erfüllung! Der ehemalige DSDS-Gewinner ist einer von 16 Promis, der an der neuen TV-Show teilnimmt. In dem Format, das ab dem 10. Oktober auf RTL2 läuft, stellt sich der Musiker gemeinsam mit seiner Teampartnerin Gülcan Kamps (40) diversen Challenges. Im Promiflash-Interview machte Prince schon vor der Auftaktfolge klar, wie sehr es ihn freut, mit der Moderatorin tanzen zu dürfen!

Im Gespräch mit Promiflash erzählte der 31-Jährige, dass er schon seit seiner Jugend ein großer Fan von Gülcan sei. "Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung", schwärmte er. Prince sei total glücklich darüber, dass er so viele Gemeinsamkeiten mit der frischgebackenen Mutter habe: "Ich muss schon sagen, dass wir ein wenig gleich sind: Vor der Kamera sehr extrovertiert, aber dennoch sehr ruhig und konzentriert, wenn es darum geht, etwas Neues zu lernen."

Ob sich der ehemalige Dschungelkönig und die 40-Jährige in der neuen Show als Team beweisen können, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. In dem Format müssen sie jedenfalls gegen harte Gegner antreten. Unter anderem sind nämlich auch der Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) und Thorsten Legat (53) mit dabei, die bereits in einigen Sendungen mit ihrem Kampfgeist glänzten.

"Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" ab dem 10. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr auf RTL2.

RTLZWEI Prince Damien bei "Skate Fever"

RTLZWEI Gülcan Kamps bei "Skate Fever"

RTLZWEI Thorsten Legat und Gisele Oppermann bei "Skate Fever"

