Keine Krise: Payton Ramolla zieht mit ihrem Luca zusammen!

Payton Ramolla (22) gibt ein Liebes-Update! Die Influencerin sorgte zuletzt mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Im Februar machten sie und die Netzbekanntheit Luca Scharpenberg (26) ihre Beziehung offiziell. Doch im Juni kamen schon die ersten Krisengerüchte auf, weil sie ihre Pärchenbilder gelöscht hatten. Einige Fans spekulierten über eine Trennung. Gegenüber Promiflash klärte die Beauty aber auf: Zwischen Payton und Luca herrscht keine Krise – ganz im Gegenteil...

"Alles super", antwortete Payton auf die heiß begehrte Frage im Promiflash-Interview auf der diesjährigen Glow, wie die Beziehung mit Luca momentan laufe. Anscheinend läuft es so rund, dass die beiden sogar den nächsten Schritt gewagt haben: "Ja, wir beide sind zusammen nach Köln gezogen", bestätigte sie nämlich. Die Turteltauben wohnen nun also in einem gemeinsamen Nest.

Die Wohnung in der deutschen Metropole gehöre Luca und Payton zieht nun zu ihm. Auf dem Event waren sie zwar nicht gemeinsam, das habe aber auch einen guten Grund: "Er ist gerade noch mit dem Umbau beschäftigt, deswegen bin ich schon mal vorgefahren", erklärte sie abschließend Promiflash.

